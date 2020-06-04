14:29 | 4.06.2020
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Новини Тернополя 

Тернопільська катедра відновлює навчання для наречених

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Архикатедральний собор УГКЦ міста Тернопіль  відновлює проведення циклу передшлюбних наук для майбутніх подружь, – пише ОбластьТе.

«Відновлюємо цикл передшлюбних приготувань при нашому храмі впродовж місяця червня», – повідомили в Катедрі.

Це стосується подружніх пар, що бажають вінчатися у головному храмі Тернопільсько-Зборівської архиєпархії у липні, серпні та вересні і вже мають зареєстровану в церковній канцелярії дату шлюбу.

«У зв’язку з вимогами режиму адаптивного карантину, зустрічі відбуватимуться в храмі з дотриманням усіх санітарних вимог та збереженням соціальної дистанції», – кажуть в Архикатедрі й просять мати при собі захисну маску.

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