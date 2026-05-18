Із 1 червня стартують безкоштовні онлайн-курси англійської для підлітків
Із 1 червня для підлітків віком від 12 до 16 років стартують безкоштовні онлайн-заняття з англійської мови. Ініціатива покликана допомогти молоді покращити мовні навички та створити комфортне середовище для живого спілкування англійською.
На учасників чекають інтерактивні уроки, практика розмовної англійської, цікаві завдання та навчання у дружній атмосфері.
Заняття проводитиме носійка мови, студентка Міжнародної академії TEFL Армінда Сафіян (Arminda Safiyan).
Уроки проходитимуть онлайн тричі на тиждень:
- понеділок,
- середа,
- п’ятниця,
з 16:00 до 17:00.
Участь у навчанні безкоштовна, однак необхідна попередня реєстрація за телефоном:
+380 97 613 41 45.
Організатори запрошують підлітків долучитися до занять та покращити знання англійської у доступному й цікавому форматі.