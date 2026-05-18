Із 1 червня стартують безкоштовні онлайн-курси англійської для підлітків

Із 1 червня для підлітків віком від 12 до 16 років стартують безкоштовні онлайн-заняття з англійської мови. Ініціатива покликана допомогти молоді покращити мовні навички та створити комфортне середовище для живого спілкування англійською.

На учасників чекають інтерактивні уроки, практика розмовної англійської, цікаві завдання та навчання у дружній атмосфері.

Заняття проводитиме носійка мови, студентка Міжнародної академії TEFL Армінда Сафіян (Arminda Safiyan).

Уроки проходитимуть онлайн тричі на тиждень:

понеділок,

середа,

п’ятниця,

з 16:00 до 17:00.

Участь у навчанні безкоштовна, однак необхідна попередня реєстрація за телефоном:

+380 97 613 41 45.

Організатори запрошують підлітків долучитися до занять та покращити знання англійської у доступному й цікавому форматі.