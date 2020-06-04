Областю керує Валов, а не Труш?

У Зборові 3 червня збиралось народне віче. Всі присутні на ньому прийшли виступити проти ідеї приєднання Зборівського району до Бережанського та Кременецького, – пише Терен.

У рамках адміністративної реформи існує пропозиція, подана листом ОДА, про створення чотирьох районів: Тернопільського, Чортківського, Кременецького і Бережанського. Зборівщина у рамках цього може «пошматуватись» і до Тернопільського (села Тернопільської ОТГ), і до Бережанського (Зборівська та Озернянська ОТГ), і до Кременецького (Залозецька ОТГ). На віче проти рішення адміністрації було запрошено голів громад, представників інших районів, депутатів районних та місцевих рад, народного депутата Івана Чайківського.

Таку ініціативу не підтримують у районі. На віче прибули керівники і районних рад Монастириська, Підгайців, Козови. Усі вони також хочуть увійти до складу Тернопільського району, а не Бережанського і Кременецького, як пропонує обласна адміністрація.

Ініціатори зібрання та люди обурені тим, що заступник Тернопільської ОДА з питань децентралізації та формування нових об’єднань територіальних громад Олег Валов лобіює створення 4-х районів, не запитавши думки громадськості. І хоч це його ідея, але до зборівчан та гостей віче «на килим» приїхав інший заступник – Віктор Устименко, чий виступ не переконав присутніх змінити думки. Не було на зустрічі із громадянами і голови ОДА Володимира Труша.

Виникає враження, що саме пан Валов вирішує за усе керівництво ОДА. Саме йому, до речі, вдалось добре триматись у кріслі й під час минулої влади, і зараз. Попередній очільник Ігор Сопель звільнив Олега Валова 29 листопада 2019 року. А вже новий голова облдержадміністрації Володимир Труш вирішив повернути порошенківця. Швидкість зміни різноманітних політичних поглядів в такому випадку просто вражає.

Після виступів активістів Зборівщини, голів районних рад Тернопілля, голів ОТГ було вирішено написати резолюцію, у якій йдеться про позицію віче, а вона відома давно – Зборівщина хоче бути частиною Тернопільського району.

Тим часом в облдержадміністрації переконують, що в разі приєднання Зборівщини до Бережанського і Кременецького районів жителям не доведеться їздити у ці міста для вирішення справ. Саме проблема транспортного сполучення найбільше хвилює людей. Однак, довіри такі слова не викликали.

Вже днями представники Зборівщини поїдуть на зустріч до керівництва ОДА, сподіваючись на позитивний розвиток подій.