Тернопільська лікарня №2 і лікарня швидкої допомоги ввійшли до програми “Велике будівництво”

Тернопільська комунальна міська лікарня №2 і лікарня швидкої допомоги ввійшли до програми Володимира Зеленського “Велике будівництво”

Голова ОДА Володимир Труш оглянув приймальні відділення екстреної медичної допомоги КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» і лікарні №2 які включені до переліку 122-ох приймальних відділень в Україні, що беруть участь у програмі «Велике будівництво».

Головне завдання проєкту – проведенняи всіх приймальних відділень до одного стандартного вигляду та забезпечення сучасним медичним обладнанням.

Під час робочої поїздки голова Тернопільської облдержадміністрації оглянув виконання робіт.

«Сучасне приймальне відділення – це надзвичайно важливий об’єкт, який ми хочемо оновити у кожній опорній лікарні області. Завдяки цьому ми підвищимо якість надання медичних послуг на новий рівень. Сьогодні ми бачимо уже результати практично виконаних робіт», – зазначив Володимир Труш.

Відтак, згідно з проєктом, у приймальному відділенні лікарні №2 було передбачене облаштування рецепції, консультативно-оглядових приміщень, зали для очікування пацієнтів і супроводжуючих, вбиральні для пацієнтів. Приймальні матимуть три входи: в’їзд для автотранспорту ШМД через павільйон або критий навіс, вхід для планових хворих та окремий бокс для пацієнтів з ознаками інфекційної хвороби.

«Завершено перший етап реконструкції. На даний час приймальне відділення повністю функціонує та приймає людей. Також ми вже отримали комп’ютерний томограф, цифровий рентген та УЗД апарати. На сьогодні маємо всю необхідну, сучасну техніку експертного класу для якісного обстеження пацієнтів», – каже головний лікар Тернопільської комунальної міської лікарні №2 Ростислав Левчук.

Додамо, що в області реконструюють шість приймальних відділень – три у Тернополі, по одному у Чорткові, Кременці та Бережанах.