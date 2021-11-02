На Тернопільщині вакцину від сказу розкидають з літаків

31 жовтня 2021 року в Тернопільській області розпочалась пероральна імунізація диких м’ясоїдних тварин від сказу, яка залежно від погодних умов, триватиме 7-10 днів. При цьому буде застосовано 237 525 приманок з вакциною від сказу, які з літаків будуть розкидані на площу 9 562 кв. км. Про це повідомляють в Держпродспоживслужбі.

Нагадуємо, що впродовж найближчих днів, з літаків розкидатимуть вакцину над полями, лісами та галявинами, на територіях поблизу водойм. Закликаємо всіх громадян з розумінням поставитись до цих заходів, які тривають на території всієї Україні. Закликаємо мешканців області уникати будь-якого контакту з брикетами з вакциною, не підбирати приманок, не згодовувати їх домашнім тваринам, чи будь яким іншим чином контактувати з вакциною.