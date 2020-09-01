Тернопільська лікарня приєдналася до пілотного проекту з трансплантації

У МОЗ назвали медичні заклади та наукові установи, які приєдналися до пілотного проекту з трансплантації. Серед них є і одна з лікарень Тернополя.

У Міністерстві охорони здоров’я України повідомляють, що договір про медичне обслуговування населення з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів уклали 26 закладів охорони здоров’я та наукових установ України.

“Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 року № 707 “Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів”, учасниками пілотного проекту станом на 25 серпня 2020 року є заклади охорони здоров’я і наукові установи, які уклали з Міністерством охорони здоров’я договір про медичне обслуговування населення з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів”, — інформує МОЗ.

Так, наразі нараховується 26 таких закладів та наукових установ. Серед них, зокрема, і комунальне некомерційне підприємство “Тернопільська університетська лікарня” Тернопільської обласної ради.

Крім того, до переліку потрапили:

— державна установа “Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова” Національної академії медичних наук, м. Київ;

— комунальна установа “Запорізька обласна клінічна лікарня” Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя;

— комунальний заклад “Дніпровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова”, м. Дніпро;

— комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради “Львівська обласна клінічна лікарня”, м. Львів;

— комунальне некомерційне підприємство “Одеська обласна клінічна лікарня” Одеської обласної ради, м. Одеса;

— комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради “Харківський обласний клінічний центр урології і нефрології ім. В. І. Шаповалова”, м. Харків;

— комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області, м. Ковель;

— державна установа “Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України”, м. Київ;

— державна установа “Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України, м. Київ;

— комунальне некомерційне підприємство “Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної ради”, м. Вінниця;

— комунальне некомерційне підприємство “Київський міський центр нефрології та діалізу” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), м. Київ;

— комунальне некомерційне підприємство “Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова”, м. Львів;

— комунальне некомерційне підприємство “Миколаївська обласна клінічна лікарня” Миколаївської обласної ради, м. Миколаїв;

— комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради “Сумська обласна клінічна лікарня”, м. Суми;

— комунальне некомерційне підприємство “Хмельницька обласна лікарня” Хмельницької обласної ради, м. Хмельницький;

— комунальне некомерційне підприємство “Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради”, м. Івано-Франківськ;

— комунальне некомерційне підприємство “Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради”, м. Черкаси;

— комунальне підприємство “1-А міська клінічна лікарня Полтавської міської ради”, м. Полтава;

— Національна дитяча спеціалізована лікарня “Охматдит” Міністерства охорони здоров’я України, м. Київ;

— “Національний інститут раку” Міністерства охорони здоров’я України, м. Київ;

— комунальне некомерційне підприємство “Черкаський обласний онкологічний диспансер” Черкаської обласної ради, м. Черкаси;

— державна установа “Інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної академії медичних наук України”, м. Львів;

— комунальне некомерційне підприємство “Київський центр трансплантології кісткового мозку” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), м. Київ;

— комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради “Київський обласний онкологічний диспансер”, м. Київ.

Варто зазначити, що заклади охорони здоров’я і наукові установи, які бажають бути надавачами послуг з надання третинної медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, і які відповідають вимогам, можуть направляти відповідний лист до Міністерства охорони здоров’я України, адже перелік учасників пілотного проекту, визначений постановою № 707, регулярно переглядається та розширюється.

Тернополяни