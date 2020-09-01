У Тернополі через COVID-19 заборонили дискотеки

Обласний центр перебуває у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки. Відтак освітні заклади можуть розпочати навчальний рік в очному форматі. У разі переходу в червону зону, учні і студенти повернуться до дистанційного навчання.

«Додатково до тих обмежувальних заходів, які діють у зеленій та жовтих зонах, у нас діють додаткові обмеження, а саме – заборона діяльності закладів розміщення, планової госпіталізації, окрім тих випадків, якщо відтермінування планової госпіталізації пацієнта, може загрожувати його життю і здоров’ю. Також у нас заборонена робота фітнес-центрів, спортзалів, закладів культури, діє обмеження на проведення масових заходів – не більше однієї особи на десять метрів квадратних. Відповідно до рішення Кабміну щодо продовження карантину до 31 жовтня, незалежно від того, чи перебуває та чи інша адміністративно-територіальна одиниця в зеленій чи в червоній зоні, діятиме заборона на роботу нічних клубів, дискотек, розважальних центрів, а також закладів громадського харчування з організацією дозвілля. Буде забороненим проведення концертів, окрім тих, які організовані закладами культури», – розповів начальник міського відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак.

Отже, до листопада в Тернополі заборонена діяльність нічних клубів, дискотек, а також організація масових концертів.

За Збручем