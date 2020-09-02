У Тернополі ПЛР-тести лише для обраних?

5 день моя мама лежить у важкому стані в лікарні з двосторонньою пневмонією, а ПЛР-тест на Covid-19 їй досі не зробили. Дуже дивно, бо усі симптоми вказують саме на коронавірусну інфекцію, а саме:

підвищена температура тіла;

кашель;

біль у грудях;

запаморочення;

слабкість;

нудота та блювання…

Чому досі не зробили тест на коронавірус при таких яскраво виражених симптомах людині, яка лежить в лікарні з пневмонією та перебуває в групі ризику, адже має цукровий діабет та вік 65 років?

Лікар сказав, що мають зробити тест на 14-ий день (!!!), а як же виявлення контактних осіб, які спілкувалися з мамою? Тим більше мама співає в церковному хорі, була на похороні та спілкувалася іншими людьми. Два дні тому з’явилася температура та погане самопочуття в мого батька (69р), в лікарню його поки не положили, але й ПЛР-тест робити не збираються.

Виходить так, що реагування відбувається виключно по факту захворювання і жодних дій не здійснюється на запобігання поширення вірусу та виявлення контактних осіб.

Хочу відвезти тата на КТ та платний ПЛР-тест, але батьки категорично проти щоб я приїжджав, хоча сумка з речами зібрана, а в машині повний бак пального…

На прикладі своїх батьків побачив реальний стан медицини в країні й те, що статистика хворих на Covid-19 і близько не відповідає дійсності. Думаю, що інфікованих значно більше, ніж офіційно зареєстровано. Це могло б показати масове тестування, але про це я? Якщо навіть в лікарнях у хворих з явними ознаками на коронавірус не проводять елементарного тестування. Олег Синовець