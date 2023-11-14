Тернопільська мерія купила подарункових годинників на чверть мільйона

6 листопада 2023 року Тернопільська міська рада перерахувала 235 тисяч 980 гривень на придбання наручних годинників чоловічих та жіночих (у футлярі) для нагородження.

Подарункові годинники міській раді має до 15 листопада ц.р. поставити ТОВ «Перший український годинниковий завод «Київська Русь». Йдеться про 100 чоловічих годинників і 90 – жіночих.

Очікувана вартість покупки – 250 тис. грн., однак на торгах вартість годинників зменшилася майже на 14 тис. грн. Кінцева вартість одного годинника становить 1 242 гривень.

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