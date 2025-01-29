У Тернополі на зупинці підрізали чоловіка

З ножовими тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя Тернополя 1972 року народження. Чоловіка на зупинці громадського транспорту в обласному центрі поранив знайомий. Медики кажуть, що потерпілий народився “в сорочці”, оскільки лезо пройшло біля артерії.

Подія трапилася близько 19:30. За словами потерпілого, він стояв на зупинці, коли до нього підійшов старий товариш. Він був у стані алкогольного сп’яніння. У ході розмови між чоловіками виникла суперечка і знайомий витягнув ніж та вдарив ним співрозмовника у живіт.

Потерпілий намагався ногою вибити ніж, але нападник лезом поранив й ногу. Бійку побачив перехожий. Він викликав швидку та поліцію.

Потерпілого прооперували. За даним фактом відкрите провадження відповідно до частини 1 статті 125 (умисне легке тілесне ушкодження)Кримінального кодексу України. Триває слідство.