Тернопільська муніципальна поліція пішла шукати порушення і не знайшла

З 26 грудня працівники муніципальної поліції спільно з представниками Державної екологічної інспекції та Тернопільського відділу поліції розпочали рейди по недопущенню торгівлі ялинками без наявності всіх необхідних дозвільних документів на продукцію та у невстановлених місцях на території міста. За результатами рейдів порушень законодавства не виявлено.

Нагадаємо, що у цьому році тернополяни можуть придбати ялинки за адресами :вул. 15 Квітня ( біля буд. №23), б-р С.Петлюри ( навпроти магазину «Сільпо»), пр.-т Злуки ( біля буд. №1), вул. М.Кривоноса ( навпроти розважального центру «Марципан»), вул. Гетьмана І.Мазепи ( майданчик біля буд. №2), перехрестя вулиць Миру-Дружби, вул.Карпенка ( біля маг. «Берегиня»), вул. С.Будного ( біля маг. «Барвінок»), вул. Г.Шухевича ( навпроти буд. №24), пр-т С.Бандери ( біля маг. «Орбіта»), перехрестя вулиць Л.Українки-К.Савури, вул. Слівенська ( біля маг. «Прогрес»), вул. Бродівська ( площадка біля верхнього тунелю), вул. Живова ( біля ТЦ «Орнава»).

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