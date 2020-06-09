На Тернопільщині врятували чоловіка, який впав у 10-метровий колодязь

Подія сталась 6 червня в с. Васьківці Шумського району. Місцевий житель чистив колодязь на території приватного домогосподарства. В якийсь момент трос, за допомогою якого спускався чоловік, обірвався і той опинився на глибині 10 метрів. Для підняття 46-річного потерпілого прибули рятувальники Шумської державної пожежно-рятувальної частини. Вони, за допомогою спеціального обладнання, витягли чоловіка з колодязя. Той перебував у свідомому стані, але з ознаками травмування голови. Після отримання медичної допомоги в Шумській лікарні, потерпілий відмовився від подальшої госпіталізації.

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