Тернопільська обласна бібліотека запрошує на перегляди французького кіно

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека запрошує на кіноперегляди Ретроспективної програми «Вона створює кіно» в рамках фестивалю «Французька весна в Україні – 2021».

«Програма покликана відзначити рух кіноіндустрії до гендерної рівності та розширення прав жінок. У добірку увійшли 4 найкращих фільми останніх років, знятих французькими режисерками. Серед стрічок ― лауреати премій «Сезар», «Супутник» та Каннського кінофестивалю», ― розповідають у бібліотеці.

Відкрила програму історична мелодрама «Портрет дівчини у вогні» / «Portrait de la jeune fille en feu».

23 травня відбудеться показ драми «Папіча» / «Papicha» (Франція, 2019. Режисер: Мунія Меддур; уролях: Ліна Кудрі («Особливі», «Французький вісник»), Ширін Бутелла («Люпен»), Аміра Хільда Дуауда).

30 травня — драми «Засліплені» / «Les éblouis» (Франція, 2019; режисер: Сара Суко; у ролях: Камілль Коттен («Вбиваючи Єву», «Однієї чарівної ночі»), Спенсер Богарт, Жан-П’єр Дарруссен («Обіцянка на світанку»), Ерік Каравака («З Божої волі»).

6 червня — воєнної драми «Ластівки Кабула» / «Les hirondelles de Kaboul» (режисер: Забу Брейтман, Елея Гобе-Мевелек; у ролях: Сімон Абкарян, Зіта Хенрот, Свонн Арло).

Усі фільми демонструватимуться мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Початок кінопереглядів о 15:00 год. у залі відділу літератури іноземними мовами.

Довідково: «Французька весна в Україні» — щорічний фестиваль, який відбувається завдяки спільній роботі Посольства Франції в Україні, Французького інституту в Україні, та мережі закладів «Альянс Франсез».