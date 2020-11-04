Видужали 362 людини, зареєстровано 146 нових випадків COVID-19 та чотири смерті 4 листопада в Тернопільській області
Станом на 04 листопада 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 21331 випадку діагноз лабораторно підтверджений (19885 випадків – дорослі, 1446 випадків – діти), з них 275 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 16603 особи.
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 5672 (4363 одужало, 59 летальних, 1250 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 964 (815 одужало, 8 летальних, 141 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 1030 (804 одужало, 18 летальних, 208 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 949 (800 одужало, 17 летальних, 132 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 995 (759 одужало, 13 летальних, 223 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 1034 (800 одужало, 22 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 212 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 1013 (815 одужало, 13 летальних, 185 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 523 (456 одужало, 6 летальних, 61 продовжують хворіти);
– Козівський район – 641 (529 одужало, 5 летальних, 107 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1285 (1057 одужало, 22 летальних, 206 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 511 (471 одужало, 2 летальних, 38 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 868 (718 одужало, 14 летальних, 136 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 708 (509 одужало, 4 летальних, 195 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 296 (200 одужало, 3 летальних, 93 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 900 (632 одужало, 20 летальних, 248 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 1743 (1324 одужало, 15 летальних, 404 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 1518 (1106 одужало, 16 летальних, 396 продовжують хворіти);
– Шумський район – 681 (445 одужало, 17 летальних, 219 продовжують хворіти);
За попередню добу:
видужало 362 особи;
проведено 1229 досліджень методом ПЛР;
підтверджено 146 випадків зараження вірусом COVID-19.
зареєстровано 4 летальних випадки: жінка 69 р. м. Тернопіль, жінка 85 р. м. Теребовля, чоловік 68 р. Шумський район с. Васьківці, чоловік 77 р. Заліщицький район с. Устечко.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (58 осіб)
Бережанський район (6 осіб):
• м. Бережани – 4
• с. Куропатники – 1
• с. Посухів – 1
Борщівський район (0 осіб)
Бучацький район (3 особи):
• м. Бучач – 1
• с. Трибухівці – 1
• смт Золотий Потік – 1
Гусятинський район (11 осіб):
• смт Гусятин – 2
• м. Копичинці – 4
• м. Хоростків – 1
• с. Сухостав – 1
• с. Яблунів – 1
• с. Оришківці – 1
• с. Клювинці – 1
Заліщицький район (7 осіб):
• м. Заліщики – 1
• смт Товсте – 2
• с. Бедриківці – 1
• с. Свершківці – 2
• с. Дорогичівка – 1
Збаразький район (4 осіб):
• с. Старий Вишнівець – 1
• с. Вищі Луб’янки – 1
• с. Чернихівці – 2
Зборівський район (2 особи):
• м. Зборів – 1
• с. Озерна – 1
Козівський район (2 особи):
• смт Козова – 1
• с. Вівся – 1
Кременецький район (0 осіб)
️Лановецький район (2 особи):
• м. Ланівці – 2
️Монастириський район (4 особи):
• м. Монастириська – 1
• с. Високе – 1
• с. Устя-Зелене – 2
Підволочиський район (19 осіб):
• смт Підволочиськ – 9
• м. Скалат – 6
• с. Галущинці – 1
• с. Новосілка – 1
• с. Нове Село – 1
• с. Старий Скалат – 1
Підгаєцький район (2 особи):
• с. Сільце – 2
Теребовлянський район (3 особи):
• м. Теребовля – 1
• смт Дружба – 1
• с. Буданів – 1
Тернопільський район (13 осіб):
• с. Петриків – 2
• с. Козівка – 1
• с. Біла – 2
• с. Великі Гаї – 2
• с. Байківці – 1
• с. Баворів – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Велика Лука – 1
• с. Чистилів – 2
️Чортківський район (10 осіб):
• м. Чортків – 4
• с. Звиняч – 1
• с. Джуринська Слобідка – 1
• с. Ягільниця – 2
• с. Шманьківчики – 1
• с. Росохач – 1
Шумський район (0 осіб)
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