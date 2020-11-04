Видужали 362 людини, зареєстровано 146 нових випадків COVID-19 та чотири смерті 4 листопада в Тернопільській області

Станом на 04 листопада 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 21331 випадку діагноз лабораторно підтверджений (19885 випадків – дорослі, 1446 випадків – діти), з них 275 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 16603 особи.

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 5672 (4363 одужало, 59 летальних, 1250 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 964 (815 одужало, 8 летальних, 141 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 1030 (804 одужало, 18 летальних, 208 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 949 (800 одужало, 17 летальних, 132 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 995 (759 одужало, 13 летальних, 223 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1034 (800 одужало, 22 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 212 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 1013 (815 одужало, 13 летальних, 185 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 523 (456 одужало, 6 летальних, 61 продовжують хворіти);

– Козівський район – 641 (529 одужало, 5 летальних, 107 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1285 (1057 одужало, 22 летальних, 206 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 511 (471 одужало, 2 летальних, 38 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 868 (718 одужало, 14 летальних, 136 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 708 (509 одужало, 4 летальних, 195 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 296 (200 одужало, 3 летальних, 93 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 900 (632 одужало, 20 летальних, 248 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1743 (1324 одужало, 15 летальних, 404 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 1518 (1106 одужало, 16 летальних, 396 продовжують хворіти);

– Шумський район – 681 (445 одужало, 17 летальних, 219 продовжують хворіти);

За попередню добу:

видужало 362 особи;

проведено 1229 досліджень методом ПЛР;

підтверджено 146 випадків зараження вірусом COVID-19.

зареєстровано 4 летальних випадки: жінка 69 р. м. Тернопіль, жінка 85 р. м. Теребовля, чоловік 68 р. Шумський район с. Васьківці, чоловік 77 р. Заліщицький район с. Устечко.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (58 осіб)

Бережанський район (6 осіб):

• м. Бережани – 4

• с. Куропатники – 1

• с. Посухів – 1

Борщівський район (0 осіб)

Бучацький район (3 особи):

• м. Бучач – 1

• с. Трибухівці – 1

• смт Золотий Потік – 1

Гусятинський район (11 осіб):

• смт Гусятин – 2

• м. Копичинці – 4

• м. Хоростків – 1

• с. Сухостав – 1

• с. Яблунів – 1

• с. Оришківці – 1

• с. Клювинці – 1

Заліщицький район (7 осіб):

• м. Заліщики – 1

• смт Товсте – 2

• с. Бедриківці – 1

• с. Свершківці – 2

• с. Дорогичівка – 1

Збаразький район (4 осіб):

• с. Старий Вишнівець – 1

• с. Вищі Луб’янки – 1

• с. Чернихівці – 2

Зборівський район (2 особи):

• м. Зборів – 1

• с. Озерна – 1

Козівський район (2 особи):

• смт Козова – 1

• с. Вівся – 1

Кременецький район (0 осіб)

Лановецький район (2 особи):

• м. Ланівці – 2

️Монастириський район (4 особи):

• м. Монастириська – 1

• с. Високе – 1

• с. Устя-Зелене – 2

Підволочиський район (19 осіб):

• смт Підволочиськ – 9

• м. Скалат – 6

• с. Галущинці – 1

• с. Новосілка – 1

• с. Нове Село – 1

• с. Старий Скалат – 1

Підгаєцький район (2 особи):

• с. Сільце – 2

Теребовлянський район (3 особи):

• м. Теребовля – 1

• смт Дружба – 1

• с. Буданів – 1

Тернопільський район (13 осіб):

• с. Петриків – 2

• с. Козівка – 1

• с. Біла – 2

• с. Великі Гаї – 2

• с. Байківці – 1

• с. Баворів – 1

• смт Велика Березовиця – 1

• с. Велика Лука – 1

• с. Чистилів – 2

Чортківський район (10 осіб):

• м. Чортків – 4

• с. Звиняч – 1

• с. Джуринська Слобідка – 1

• с. Ягільниця – 2

• с. Шманьківчики – 1

• с. Росохач – 1