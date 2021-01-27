Тернопільська ОДА розпочала формувати списки осіб, які підлягають першій хвилі вакцинації проти COVID-19

Ми очікуємо перші поставки вакцини. Як тільки отримаємо, готові розпочати імунізацію населення – голова ОДА Володимир Труш

В області вже готові до роботи 11 мобільних бригад на базі десяти Центрів первинної медико-санітарної допомоги, до складу яких входять лікар, середній та молодший медичний працівник, лікар-дублер та водій. Облаштовано кабінет щеплення, підготовлено логістику, обладнання для зберігання та транспортування вакцини.

Наразі управління охорони здоров’я ОДА формує списки осіб, які підлягають першій хвилі вакцинації. Область буде забезпечена необхідною кількістю вакцин. Використовуватимемо препарати лише з високою ефективністю дії.