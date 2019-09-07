На Тернопільщині оштрафували фермерів за спалювання стерні

Державна екологічна інспекція притягнула до відповідальності керівників фермерських господарств Тернопільщини за спалювання стерні. Про це повідомляє прес-служба відомства.

«Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області встановлено факти спалювання стерні ПСП «Ягільниця-В» на землях сільськогосподарського призначення на території Ягільницької сільської ради Чортківського району та спалювання зернових відходів ФГ «Софія-А» на території с.Чернихів Зборівського району», — йдеться у повідомленні.

Керівників вказаних суб’єктів господарювання притягнуто до адміністративної відповідальності відповідно за ст.ст.77-1 і 82 КУпАП та проведено з ними роз’яснювальну роботу.