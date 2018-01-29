Тернопільська податкова не піде проти закону і не виконає вказівку Сергія Надала?

25 січня відбулося чергове засідання громадської ради при ГУ ДФС в Тернопільській області. Про це повідомляє “автомайданівець” Павло Іванечко у мережі Фейсбук.

За підсумками засідання прийнято декілька важливих рішень. Зокрема, Громадська рада одноголосно прийняла рішення яким рекомендувала ГУ ДФС в Тернопільській області не зважати та не виконувати рішення Виконкому тернопільської міської ради, яким міськрада просила передати інформацію щодо платників податків у м. Тернополі. Пізніше ця інформація мала б передаватися приватним структурам, що суперечить законодавству про захист персональних даних. До речі, з тим, що це не зовсім законно погодився і член виконкому, заступник начальника ГУ ДФС в Тернопільській області Якимчук П. М., – повідомляє Павло Іванечко.

Також представники ДФС повідомили, що станом на сьогодні така інформація міськраді не передавалася, тобто законодавство зі сторони ДФС не порушувалося і рішення виконкому не виконувалося.