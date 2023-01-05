Під Тернополем автівка збила чоловіка

Перехід дороги у невстановленому місці завершився госпіталізацією в реанімаційне відділення для 38-річного мешканця обласного центру. Аварія трапилася 4 січня на автодорозі між населеними пунктами Тернопіль та Смиківці.

Пішохода, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу, збив автомобіль «Форд транзит». Потерпілого бригада швидкої допомоги доправила до Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Дану автопригоду слідчі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 286 частина 1 ККУ. Триває розслідування.

Поліцейські нагадують усім учасникам дорожнього руху про суворе дотримання правил безпеки. Пішоходам дорогу слід переходити виключно у встановлених місцях, перед цим переконавшись, що водії транспортних засобів помітили та зрозуміли ваші наміри. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи.