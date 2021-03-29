Майже втрачений Пінзель: як роботи відомого скульптора опинилися на смітнику

Унікальні скульптури Йогана Георга Пінзеля опинилися на смітнику. Гуманітарний комітет Верховної Ради підтримав ідею включити унікальну пам’ятку в стилі рококо до програми Велика реставрація.

Про це повідомляється у розслідуванні журналістів телеканалу Еспресо у Вечорі з Миколою Княжицьким, інформують “Львівські новини”.

“Це Бучацька міська ратуша, що на Тернопільщині. Будівля цікава не лише тим, що їй понад двісті п‘ятдесят років і була збудована на замовлення графа Миколи Потоцького. Її справжяня цінність – скульптури Йогана Георга Пінзеля, що прикрашали ратушу. На жаль, до наших днів збереглися лише уламки русалки та невільника. Та завдяки неймовірному везінню та кропіткій праці маємо можливість повернути додому скульптури Пінзеля, що вважали втраченими“, – розповідає Євген Міклушка.

16 образів, створених Пінзелем, прикрашали ратушу, і це була найбільша колекція робіт Пінзеля з каменю.

Міський голова Бучача наголошує, що повернення скульптур до міста є надзвичайно важливим:

“Ми дійсно хочемо, щоб ці скульптури були максимально схожими, як були в той час. Щоб ці копії були зроблені з відбитків тих, які є зараз у Львові, у приватній колекції. Є львівський скульптор, який готовий допомагати в цьому, і ми б хотіли зробити проект на відновлення цих скульптур, аби встановити їх на ратуші“.

Проте скульптор Роман Вільгушиньский вважає, що оригінальні роботи повернути на ратушу не вдасться, бо вони просто знищені: “Не піддається реставрації те, чого вже немає“.

Повернутись у Бучач скульптурам Пінзеля не вдалося, бо майстерню, де зберігали експонати, знищили невідомі. Про це розповідає Любомир Кукіль:

“Приїхали вночі якісь люди, молотами розбили ці фігури, загрузили в машини та вивезли на львівське сміттєзвалище“.

Проте Євген Міклушка вважає, що саму ратушу в Бучачі вдасться відреставрувати:

“Може зрушити з місця питання самої Бучацької ратуші, яку також спроектував Георг Пінзель. Унікальну пам’ятку в стилі рококо включили до програми Велика реставрація”.

Нагадаємо, що Йоган Георг Пінзель – галицький скульптор середини 18 століття, представник пізьного бароко і рококо, зачинатель Львівської школи скульпторів.