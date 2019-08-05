Тернопільська письменниця Надійка Гербіш розпочала писати нову книжку

Про це письменниця повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Ще поділюся радістю. Поки я, закутана в плед (картатий, вовняний, рудий – усе дуже традиційно), сиджу на балконі, споглядаючи фантастичну красу задимлених гір (і в очікуванні коропа з лисичками, ох, тримайте мене семеро) й пишу нову книжку, чарівна Наталка Малетич, моя редакторка з Видавництва Старого Лева, присилає гарну звістку й цілий пакунок радості: ілюстрації Богданки Боднар до “Мандрівок з Чарівним Атласом: Париж” готові, тож є підстави сподіватися побачити й свіженьку, гаряченьку, щойно з п’єца, книжку на Львівському форумі видавців. Люблю-люблю.