Свого часу євреї становили майже половину населення Тернополя

Про це йдеться у щоденнику Степана Годованого за 31.01.-27.08.1943. Уривок з нього у Facebook розмістив тернопільський історик Сергій Ткачов.

“Нині вітер повіяв з полудневого сходу. Весь день погода й тепло. Люди жнуть добре. Кіп стає на полях чим раз більше.

Нині оповідали, що німці казали ще решткам жидів зібратися з клуночками, мовляв поїдуть до Львова до робітничого табору. Жиди зібралися. Йшли до залізниці групами по кількадесят під проводом одного німця. Коли прийшли на станцію їх загрузили до вагонів і сказали порозбиратися до нага. Розібраних возили з двірця критими автами до ям на петриківських полях і там розстрілювали. Як оповідають, то це мали бути вже останні рештки тутешніх жидів. Вже мабуть в Тернополі тепер нема жидів, а було за Польщі (1919-1939) на 35.000 всего населення – 17.000, отже майже половина населення Тернополя”.