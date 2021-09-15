Тернопільська САД піаритиме своє керівництво на місцевому телеканалі за 130 тисяч

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області віддасть 130 тис. грн місцевому телеканалові «ІНТБ» за висвітлення своєї діяльності. Відповідний договір підписали з ПП «Телерадіокомпанія «Смайл».

Йдеться про «інформування населення Тернопільської області про діяльність керівництва». Телеканал зніматиме прес-конференції, засідання за круглими столами, виїзди на об’єкти, пояснив редакції «Наші гроші. Львів» перший заступник начальника тернопільської САД Іван Костюк. За його словами, ці відеоматеріали дорожники публікуватимуть також на своєму офіційному сайті та фейсбук-сторінці.

Згідно з технічним завданням, тернопільська САД замовила 350 хвилин відеоматеріалів, один відеосюжет повинен тривати не менше 2 хвилин. При цьому медійники мають погоджувати відеоролики зі замовником, і у випадку зауважень – допрацьовувати.

Однак загалом, як свідчить Prozorro, висвітлення діяльності серед служб автомобільних доріг – не надто поширена практика. Ми не знайшли схожих договорів в західних областях України, наприклад Івано-Франківській чи Чернівецькій. Лише в лютому цього року Служба автомобільних доріг у Львівській області замовила виготовлення відеоматеріалів та їхнє розміщення в медіа за 25 тис. грн.

Про телеканал

Тернопільський телеканал «ІНТБ» зареєстрований під юридичною назвою ПП «Телерадіокомпанія «Смайл» 2006 року. Її власниками є місцеві жителі Олег Лахита та Сергій Ветров. Першому також належить телеканал «Тернопіль 1» (ПП «Телерадіоорганізація «Тернопіль-медіа»). Він до 2020 року був засновником радіо «Українська хвиля» (ПП Телерадіоорганізація «Українська хвиля») разом з депутатом Тернопільської ради Юрієм Фартушняком.