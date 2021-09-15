09:00 | 15.09.2021
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Експерти констатують початок спалаху COVID-19 в трьох областях, серед них і Тернопільщина

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 В Україні прискорилося погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19. Зокрема, вже майже +50% за тиждень нових виявлених випадків. За очікуваннями експертів, такий тренд продовжиться, а темпи будуть прискорюватися через нові локальні центри спалаху.

«Водночас розрив між госпіталізаціями і виписками збільшився на 40%. За останній тиждень завантаження всіх типів ресурсів пришвидшилося: ліжка з киснем зайняті на 22%, реанімаційні — на 27%, але ситуація залишається контрольованою», — зауважив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.
📌За його словами, початкові ознаки спалаху COVID-19 з’являються в Західній Україні.
У найбільшій зоні ризику 4 регіони:
▪️Чернівецька,
▪️Львівська,
▪️Волинська
▪️Тернопільська області.

В інших регіонах ситуація залишається стабільно напруженою: в будь-який момент захворюваність може збільшитися.

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