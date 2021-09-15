Експерти констатують початок спалаху COVID-19 в трьох областях, серед них і Тернопільщина

В Україні прискорилося погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19. Зокрема, вже майже +50% за тиждень нових виявлених випадків. За очікуваннями експертів, такий тренд продовжиться, а темпи будуть прискорюватися через нові локальні центри спалаху.

«Водночас розрив між госпіталізаціями і виписками збільшився на 40%. За останній тиждень завантаження всіх типів ресурсів пришвидшилося: ліжка з киснем зайняті на 22%, реанімаційні — на 27%, але ситуація залишається контрольованою», — зауважив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

За його словами, початкові ознаки спалаху COVID-19 з’являються в Західній Україні. За його словами, початкові ознаки спалаху COVID-19 з’являються в Західній Україні.

У найбільшій зоні ризику 4 регіони:

Чернівецька,

Львівська,

Волинська

Тернопільська області.

В інших регіонах ситуація залишається стабільно напруженою: в будь-який момент захворюваність може збільшитися.