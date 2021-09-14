На Тернопільщині зросла кількість померлих від ковіду

За добу на Тернопільщині померли шестеро осіб. Про це повідомили в державній установі “Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”.

Коронавірус забрав життя 81-річної жительки Чортківського району, 67-річного та 94-річного тернополян. Від ковіду 13 вересня померли троє жителів Тернопільського району. Хворим жінкам було 66 та 50 років, чоловікові – 81 рік.

Протягом минулої доби, 13 вересня, на Тернопільщині виявили 98 нових випадків коронавірусної інфекції.

Найбільше нових інфікованих у Тернопільському районі – 53 осіб. У Чортківському районі коронавірусну інфекцію діагностували у 41 людини. На Кременеччині коронавірус підтвердили в 4 осіб.

Фахівці провели 1096 досліджень методом ПЛР.

За добу від ковіду одужали 72 людей.