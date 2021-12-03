На Тернопільщині від ковіду померло дев’ятеро людей

335 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 2 грудня 2021 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України»

Також за останню добу:

– летальних випадків – 9:

1 – чоловік 67р., м. Тернопіль;

2 – чоловік 57р., м. Тернопіль;

3 – чоловік 70р., Тернопільський район;

4 – жінка 62р., Кременецький район;

5 – чоловік 79р., Тернопільський район;

6 – жінка 84р., Тернопільський район;

7 – чоловік 71р., Тернопільський район;

8 – чоловік 72р., Чортківський район;

9 – чоловік 42р., Кокорів Кременецький район.

– одужало – 412 осіб

– проведено досліджень методом ПЛР – 1 098

За весь час пандемії в Тернопільській області

– захворіло – 102 976 осіб;

– одужало – 93 620 осіб;

– летальних випадків – 1 968 (та 3 випадки – жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 11 726 (10 818 одужало, 252 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 2 236 (1 536 одужало, 57 летальних).

– Тернопільський район – 61 680 (55 265 одужало, 1 104 летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 27 868 (24 193 одужало, 486 летальних).

– Чортківський район – 29 570 (27 537 одужало, 609 летальний):

в т.ч. м. Чортків – 3 823 (3 519 одужало, 50 летальних).

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (45 осіб):

Борсуківська сільська ОТГ – 2

Вишнівецька селищна ОТГ – 9

Кременецька міська ОТГ – 11

Лановецька міська ОТГ – 9

Почаївська міська ОТГ – 7

Шумська міська ОТГ – 7

Тернопільський район (216 осіб):

Байковецька сільська ОТГ – 3

Бережанська міська ОТГ – 17

Білецька сільська ОТГ – 1

Великоберезовицька селищна ОТГ – 7

Великобірківська селищна ОТГ – 2

Великогаївська сільська ОТГ – 7

Залозецька селищна ОТГ – 8

Збаразька міська ОТГ – 12

Зборівська міська ОТГ – 5

Іванівська сільська ОТГ – 2

Козівська селищна ОТГ – 8

Купчинецька сільська ОТГ – 2

Микулинецька селищна ОТГ – 7

Нараївська сільська ОТГ – 5

Озернянська сільська ОТГ – 1

Підволочиська селищна ОТГ – 10

Підгаєцька міська ОТГ – 8

Підгороднянська сільська ОТГ – 6

Скалатська міська ОТГ – 4

Скориківська сільська ОТГ – 1

Теребовлянська міська ОТГ – 17

Тернопільська міська ОТГ – 83

Чортківський район (74 особи):

Білобожницька сільська ОТГ – 2

Борщівська міська ОТГ – 4

Бучацька міська ОТГ – 4

Гусятинська селищна ОТГ – 1

Заводська селищна ОТГ – 2

Заліщицька міська ОТГ – 14

Золотопотіцька селищна ОТГ – 4

Колиндянська сільська ОТГ – 11

Копичинецька міська ОТГ – 2

Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 1

Монастириська міська ОТГ – 3

Скала-Подільська селищна ОТГ – 4

Товстенська селищна ОТГ – 4

Трибухівська сільська ОТГ – 1

Хоростківська міська ОТГ – 1

Чортківська міська ОТГ – 16