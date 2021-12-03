10:04 | 3.12.2021
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Тернопільщина 

На Тернопільщині від ковіду померло дев’ятеро людей

tata 0 Views Прокоментуй!

335 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 2 грудня 2021 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України»

Також за останню добу:

– летальних випадків – 9:

1 – чоловік 67р., м. Тернопіль;

2 – чоловік 57р., м. Тернопіль;

3 – чоловік 70р., Тернопільський район;

4 – жінка 62р., Кременецький район;

5 – чоловік 79р., Тернопільський район;

6 – жінка 84р., Тернопільський район;

7 – чоловік 71р., Тернопільський район;

8 – чоловік 72р., Чортківський район;

9 – чоловік 42р., Кокорів Кременецький район.

– одужало – 412 осіб

– проведено досліджень методом ПЛР – 1 098

За весь час пандемії в Тернопільській області

– захворіло – 102 976 осіб;

– одужало – 93 620 осіб;

– летальних випадків – 1 968 (та 3 випадки – жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 11 726 (10 818 одужало, 252 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 2 236 (1 536 одужало, 57 летальних).

– Тернопільський район – 61 680 (55 265 одужало, 1 104 летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 27 868 (24 193 одужало, 486 летальних).

– Чортківський район – 29 570 (27 537 одужало, 609 летальний):

в т.ч. м. Чортків – 3 823 (3 519 одужало, 50 летальних).

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (45 осіб):

  • Борсуківська сільська ОТГ – 2
  • Вишнівецька селищна ОТГ – 9
  • Кременецька міська ОТГ – 11
  • Лановецька міська ОТГ – 9
  • Почаївська міська ОТГ – 7
  • Шумська міська ОТГ – 7

Тернопільський район (216 осіб):  

  • Байковецька сільська ОТГ – 3
  • Бережанська міська ОТГ – 17
  • Білецька сільська ОТГ – 1
  • Великоберезовицька селищна ОТГ – 7
  • Великобірківська селищна ОТГ – 2
  • Великогаївська сільська ОТГ – 7
  • Залозецька селищна ОТГ – 8
  • Збаразька міська ОТГ – 12
  • Зборівська міська ОТГ – 5
  • Іванівська сільська ОТГ – 2
  • Козівська селищна ОТГ – 8
  • Купчинецька сільська ОТГ – 2
  • Микулинецька селищна ОТГ – 7
  • Нараївська сільська ОТГ – 5
  • Озернянська сільська ОТГ – 1
  • Підволочиська селищна ОТГ – 10
  • Підгаєцька міська ОТГ – 8
  • Підгороднянська сільська ОТГ – 6
  • Скалатська міська ОТГ – 4
  • Скориківська сільська ОТГ – 1
  • Теребовлянська міська ОТГ – 17
  • Тернопільська міська ОТГ – 83

Чортківський район (74 особи):

  • Білобожницька сільська ОТГ – 2
  • Борщівська міська ОТГ – 4
  • Бучацька міська ОТГ – 4
  • Гусятинська селищна ОТГ – 1
  • Заводська селищна ОТГ – 2
  • Заліщицька міська ОТГ – 14
  • Золотопотіцька селищна ОТГ – 4
  • Колиндянська сільська ОТГ – 11
  • Копичинецька міська ОТГ – 2
  • Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 1
  • Монастириська міська ОТГ – 3
  • Скала-Подільська селищна ОТГ – 4
  • Товстенська селищна ОТГ – 4
  • Трибухівська сільська ОТГ – 1
  • Хоростківська міська ОТГ – 1
  • Чортківська міська ОТГ – 16

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *