На Тернопільщині від ковіду померло дев’ятеро людей
335 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 2 грудня 2021 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України»
Також за останню добу:
– летальних випадків – 9:
1 – чоловік 67р., м. Тернопіль;
2 – чоловік 57р., м. Тернопіль;
3 – чоловік 70р., Тернопільський район;
4 – жінка 62р., Кременецький район;
5 – чоловік 79р., Тернопільський район;
6 – жінка 84р., Тернопільський район;
7 – чоловік 71р., Тернопільський район;
8 – чоловік 72р., Чортківський район;
9 – чоловік 42р., Кокорів Кременецький район.
– одужало – 412 осіб
– проведено досліджень методом ПЛР – 1 098
За весь час пандемії в Тернопільській області
– захворіло – 102 976 осіб;
– одужало – 93 620 осіб;
– летальних випадків – 1 968 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 11 726 (10 818 одужало, 252 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 2 236 (1 536 одужало, 57 летальних).
– Тернопільський район – 61 680 (55 265 одужало, 1 104 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 27 868 (24 193 одужало, 486 летальних).
– Чортківський район – 29 570 (27 537 одужало, 609 летальний):
в т.ч. м. Чортків – 3 823 (3 519 одужало, 50 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (45 осіб):
- Борсуківська сільська ОТГ – 2
- Вишнівецька селищна ОТГ – 9
- Кременецька міська ОТГ – 11
- Лановецька міська ОТГ – 9
- Почаївська міська ОТГ – 7
- Шумська міська ОТГ – 7
Тернопільський район (216 осіб):
- Байковецька сільська ОТГ – 3
- Бережанська міська ОТГ – 17
- Білецька сільська ОТГ – 1
- Великоберезовицька селищна ОТГ – 7
- Великобірківська селищна ОТГ – 2
- Великогаївська сільська ОТГ – 7
- Залозецька селищна ОТГ – 8
- Збаразька міська ОТГ – 12
- Зборівська міська ОТГ – 5
- Іванівська сільська ОТГ – 2
- Козівська селищна ОТГ – 8
- Купчинецька сільська ОТГ – 2
- Микулинецька селищна ОТГ – 7
- Нараївська сільська ОТГ – 5
- Озернянська сільська ОТГ – 1
- Підволочиська селищна ОТГ – 10
- Підгаєцька міська ОТГ – 8
- Підгороднянська сільська ОТГ – 6
- Скалатська міська ОТГ – 4
- Скориківська сільська ОТГ – 1
- Теребовлянська міська ОТГ – 17
- Тернопільська міська ОТГ – 83
Чортківський район (74 особи):
- Білобожницька сільська ОТГ – 2
- Борщівська міська ОТГ – 4
- Бучацька міська ОТГ – 4
- Гусятинська селищна ОТГ – 1
- Заводська селищна ОТГ – 2
- Заліщицька міська ОТГ – 14
- Золотопотіцька селищна ОТГ – 4
- Колиндянська сільська ОТГ – 11
- Копичинецька міська ОТГ – 2
- Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 1
- Монастириська міська ОТГ – 3
- Скала-Подільська селищна ОТГ – 4
- Товстенська селищна ОТГ – 4
- Трибухівська сільська ОТГ – 1
- Хоростківська міська ОТГ – 1
- Чортківська міська ОТГ – 16