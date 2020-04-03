14:28 | 3.04.2020
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Новини Тернополя 

За якими адресами у Тернополі проводиться ремонт дворів та проїздів?

Irena 0 Views Прокоментуй!

У Тернополі тривають ремонтні роботи в дворах, на тротуарах та дорогах.

Сьогодні роботи ведуться на 14-ти прибудинкових територіях, на міжквартальному проїзді за адресою: вул. Збаразька, 37- вул. Збаразька, а також на трьох тротуарах.

Ремонти дворів та проїздів у місті тривають за адресами:

  1. вул. Леся Курбаса, 4 (1-5) – влаштування бордюру, основи, мощення тротуару, влаштування бетонної відмостки, прикрайковий ремонт;
  2. вул. 15 Квітня, 31 – ремонт тротуару, влаштування основи – тротуар, влаштування ФЕМ – тротуар, влаштування бордюрів;
  3. вул. Збаразька, 37 – вул. Збаразька (міжквартальний проїзд) – влаштування бордюру, влаштування основи для ЕКОпарковки, мощення тротуару ФЕМ;
  4. вул. Винниченка, 7 – влаштування бордюрівзрізка дереврозбирання а/б покриття проїздумощення тротуару;
  5.  вул. Дружби, 17 – влаштування щебеневої основи проїзду, влаштування бордюрувлаштування а/б проїжджої частини;
  6. вул. Лесі Українки, 3 – ремонт тротуару, демонтаж бордюрів, влаштування бордюрів, влаштування тротуару ФЕМ, влаштування корита проїжджої частини;
  7. вул. 15 Квітня, 31 – влаштування основи проїзду, влаштування бордюрів, влаштування проїзду ФЕМ;
  8. вул. 15 Квітня, 1 (1-4) – влаштування основи проїзду і бордюру, а також мощення проїзду;
  9. вул. Є. Коновальця, 20 (1, 2, 3 під’їзди) – розбирання а/б покриття проїздувлаштування щебеневої основи проїздувлаштування бордюру;
  10. вул. Білецька, 6 – розбирання а/б покриття проїзду,влаштування основи проїзду, бордюру, відмосткитротуару;
  11. вул. Польова, 5 – влаштування проїзду фігурними елементами мощення, влаштування бордюрів;
  12. вул. 15 Квітня, 1 – ремонт тротуару, влаштування бордюрів, влаштування тротуарів фігурними елементами мощення;
  13. вул. Білецька, 4 – розбирання а/б покриття проїзду, влаштування основи проїзду;
  14. вул. Довженка, 7 – ремонт тротуару, розбирання а/б покриття.

 

РЕМОНТ ТРОТУАРІВ

  1. вул. Р. Купчинського (в районі ж/б №7 та №9) – розбирання а/б покриття, влаштування бордюрів, вкладання фігурними елементами мощення;
  2. вул. Руська (ділянка зі сторони Надставної церкви) – демонтаж бордюрів, розбирання а/б покриття, влаштування бордюрів та основи;
  3. вул. Бригадна (ділянка від ТНВК №32 до ж/б №14) – влаштування бордюрів та основи.

 

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