За якими адресами у Тернополі проводиться ремонт дворів та проїздів?

У Тернополі тривають ремонтні роботи в дворах, на тротуарах та дорогах.

Сьогодні роботи ведуться на 14-ти прибудинкових територіях, на міжквартальному проїзді за адресою: вул. Збаразька, 37- вул. Збаразька, а також на трьох тротуарах.

Ремонти дворів та проїздів у місті тривають за адресами:

вул. Леся Курбаса, 4 (1-5) – влаштування бордюру, основи, мощення тротуару, влаштування бетонної відмостки, прикрайковий ремонт; вул. 15 Квітня, 31 – ремонт тротуару, влаштування основи – тротуар, влаштування ФЕМ – тротуар, влаштування бордюрів; вул. Збаразька, 37 – вул. Збаразька (міжквартальний проїзд) – влаштування бордюру, влаштування основи для ЕКОпарковки, мощення тротуару ФЕМ; вул. Винниченка, 7 – влаштування бордюрів, зрізка дерев, розбирання а/б покриття проїзду, мощення тротуару; вул. Дружби, 17 – влаштування щебеневої основи проїзду, влаштування бордюру, влаштування а/б проїжджої частини; вул. Лесі Українки, 3 – ремонт тротуару, демонтаж бордюрів, влаштування бордюрів, влаштування тротуару ФЕМ, влаштування корита проїжджої частини; вул. 15 Квітня, 31 – влаштування основи проїзду, влаштування бордюрів, влаштування проїзду ФЕМ; вул. 15 Квітня, 1 (1-4) – влаштування основи проїзду і бордюру, а також мощення проїзду; вул. Є. Коновальця, 20 (1, 2, 3 під’їзди) – розбирання а/б покриття проїзду, влаштування щебеневої основи проїзду, влаштування бордюру; вул. Білецька, 6 – розбирання а/б покриття проїзду,влаштування основи проїзду, бордюру, відмостки, тротуару; вул. Польова, 5 – влаштування проїзду фігурними елементами мощення, влаштування бордюрів; вул. 15 Квітня, 1 – ремонт тротуару, влаштування бордюрів, влаштування тротуарів фігурними елементами мощення; вул. Білецька, 4 – розбирання а/б покриття проїзду, влаштування основи проїзду; вул. Довженка, 7 – ремонт тротуару, розбирання а/б покриття.

РЕМОНТ ТРОТУАРІВ

вул. Р. Купчинського (в районі ж/б №7 та №9) – розбирання а/б покриття, влаштування бордюрів, вкладання фігурними елементами мощення; вул. Руська (ділянка зі сторони Надставної церкви) – демонтаж бордюрів, розбирання а/б покриття, влаштування бордюрів та основи; вул. Бригадна (ділянка від ТНВК №32 до ж/б №14) – влаштування бордюрів та основи.