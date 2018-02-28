Тернопільська Спілка учасників АТО вимагає в обласної влади попіклуватись про них

Сьогодні від імені Тернопільської обласної Спілки учасників АТО подали звернення на голову ОДА та голову обласної ради із пропозицією включити в обласну програму “Турбота” статтю витрат на забезпечення безкоштовними ліками учасників АТО, – про це повідомляє Катерина Бойко у мережі Фейсбук.

На раді підтримки АТО нами була озвучена ця пропозиція, але мабуть про неї просто забули.

На даний час є урядова програма “Доступні ліки”, яка передбачає забезпечення безкоштовними ліками людей із сердечно-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою та діабетом 2 типу.

Про учасників бойових дій в програмі “Доступні ліки” немає нічого. Тому ми виступили з такою пропозицією, сподіваємось вона буде врахована і відповідний проект рішення буде винесено на сесію обласної ради. На даний час питання по ліках ми вирішуємо на особистих домовленостях, але одна аптека не може забезпечити потреби учасників АТО цілої області, – пише активістка.