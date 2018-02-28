Владика Нестор затвердив нового благочинного у Ланівцях

26 лютого 2018 року під головуванням архієпископа Тернопільського і Кременецького Нестора в храмі Покрови Пресвятої Богородиці міста Ланівці відбулися збори духовенства Лановецького благочиння, на яких було обрано та затверджено нового благочинного.

Минулої суботи, 24 лютого, у храмі св. Архістратига Михаїла Високопреосвященнійший Нестор у співслужінні собору духовенства Лановецького благочиння звершив заупокійну службу за Лановецьким благочинним, настоятелем парафії святого архістратига Михаїла митрофорним протоієреєм Миколаєм Перогом, який після важкої хвороби відійшов у вічність 16 січня 2018 року на 58-му році життя.

Збори духовенства і представників парафіяльних громад Лановецького благочиння розпочалися зі спільної молитви. У них також взяли участь секретарі єпархії прот. Мирон Гах і прот. Олексій Головацький.

Після тривалого обговорення відбулося голосування, за результатами якого благочинним Лановецького благочиння обрано настоятеля Свято-Покровського храму м. Ланівці протоієрея Ігоря Шаринського.

Високопреосвященнійший архієпископ Нестор затвердив рішення зборів.

Наприкінці зборів архієрей привітав новообраного благочинного отця Ігоря і побажав йому Божого Благословення, успіхів, сил та натхнення достойно трудись на благо Церкви Христової і побожного українського народу.

У свою чергу прот. Ігор Шаринський подякував владиці Нестору і всечесним отцям за довіру та побажання, – повідомляє прес-служба Тернопільської єпархії Української православної Церкви Київського патріархату.