Тернопільська влада спочатку дала землю АТО-вцяв, а тоді вирішила, що там має бути розважальний центр…

У Тернополі зустріли 44-ту тернопільську артилерійську бригаду. Почесті та слова подяки звучали від представників влади, в тому числі Тернопільської міської. Та напередодні повернення захисників України на офіційному сайті мерії появляється проект рішення, яким передбачається поділ земельної ділянки, площею 14,35га, за адресою Львівська траса.



Йде мова про територію, яку заплановано для будівництва школи, дитячого садка та стадіону в масиві садибних забудов учасників АТО, в тому числі військових 44-ї бригади.



Проект рішення сесії міської ради передбачає поділ 14,35 га на три окремі земельні ділянки площами:10,4га; 0,6га,3,3549га. На місці школи, дитсадка і стадіону планують збудувати торгово-розважальний комплекс.

Цих 14,35 га – наразі земля державної власності, містобудівну документацію до якої розроблено на замовлення Обслуговуючого кооперативу «Сади ветеранів АТО».



Детальний план території індивідуальних земельних ділянок садівницького поселення, що розташовані за межами м. Тернополя на території міської ради (автодорога Краковець Львів Тернопіль-Умань Н-02), загальною площею 84,3 га, розміщений на сайті Тернопільської ОДА.



Понад 800 земельних ділянок, площею 0,06 га, роздано учасникам бойових дій та родинам загиблих. Понад півтисячі з них об’єднались в кооператив «Сади ветеранів АТО». Люди вже підвели воду до кожної садибної ділянки. Повністю проведена електромережа. За власний кошт прогорнули вулиці та засипали їх каменем. Вже навіть збудували декілька будинків. Зрештою, планується і громадська забудова.



Із Пояснювальної записки до Детального плану території цього поселення, викладеного на сайті Тернопільської ОДА:



«Громадська забудова представлена перспективним будівництвом громадського культурного центру з школою і дошкільним закладом в північно-східній частині та торгово-ринкового комплексу роздрібної та дрібно гуртової торгівлі, реалізації зберігання і переробки продуктів садівництва і городництва в північно-західній частині ділянки, а також закладів роздрібної торгівлі, громадського центру з медпунктом, приміщеннями правління та закладом харчування в центральній частині ділянки проектування».

Втім, по-іншому бачать забудову 14 га в Тернопільській міській раді. Проект рішення сесії «Про надання дозволу на поділ земельної ділянки та складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою автошлях М09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська (в напрямку Львівської траси) у власність шляхом продажу на земельних торгах у формі аукціону» появився на сайті міської ради 25 листопада. Автор проекту – начальник Відділу земельних ресурсів Віктор Кібляр.



Цим проектом передбачається, що міська влада планує дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 11,00га під будівництво торгово-розважального центру на місці громадських забудов поселення ветеранів АТО.

Крім того, перед проведенням аукціону міським депутатам запропоновано також дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 10,4 га під будівництво торгово-розважального центру за адресою автошлях М09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська (в напрямку Львівської траси).



Одним з керівників обслуговуючого кооперативу «Сади учасників АТО» є Зеновій Гладчук. Він каже, що вже неодноразово звертався кооператив до органів влади, щоб тих 14 га передати їм в користування для будівництва школи і дитсадка.



– Ми зверталися до Тернопільської міської ради для того, щоб вони нам помогли з детальним планом, вони сказали, що земля не їхня – вона за межами населеного пункту – розповів Зеновій Гладчук.



Так, у відповіді на звернення кооперативу 19.02.2019 року виконавчий комітет ТМР за підписом заступника міського голови Вікторії Остапчук зазначено:



«… вказана земельна ділянка не передана у встановленому законодавством порядку в комунальну власність Тернопільської міської ради і відноситься до земель державної власності, розпорядником якої є територіальний орган Держгеокадастру в Тернопільській області.

З врахуванням викладеного, Тернопільська міська рада позбавлена можливості вчиняти будь-які дії по забудові даної території».

Виконуючим обов’язки начальника Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області є Роман Левчик. Він також є начальником Міськрайонного управління у Тернопільському районі та м.Тернополі. Тобто, безперечно без його відома такий проект рішення на сайті міськради не появився б.



14 листопада «нова» Верховна Рада України прийняла законопроект №2194 за основу, яким передбачено, що землями державної власності за межами населених пунктів розпоряджатимуться місцеві громади.



Крім того, документ пропонує відмовитись від існування “спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин”, тобто від Держгеокадастру.

Таким чином, пан Роман Левчик виглядає корисним міському Сергію Надалу та нинішньому складу міських депутатів. Він може бути чи не останнім керівником міськрайонного відділу Держгеокадастру та й загалом обласного управління.



Аби зберегти територію для школи, дитсадка, стадіону в поселені ветеранів АТО, Зеновій Гладчук звернувся до депутатів обласної ради під час нещодавньої сесії.



– Детальним планом передбачені школа, садочок, амбулаторія, спортивне ядро. І ми дізнаємося, що міська влада, Віктор Кібляр – начальник земельного, підготовив проект рішення щодо вилучення тої земельної ділянки, її поділу і виставлення на аукціон для торгово-розважального центру. По-перше, це за межами населеного пункту. По-друге, це державні землі. На тій території, яка вилучається, знаходяться наші інженерні мережі. Це за людські гроші куплено. Нещодавно зустрічали 44-ту бригаду. Герої, повернулися без втрат. Вони проходили маршем через місто. На тій території більше п’ятисот людей – це ті, які служили або служать в 44-ій тернопільській артилерійській бригаді – отримали ділянки.



У відповідь голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук доручив апарату облради підготувати звернення в міську раду по озвученій проблемі.

Сесія Тернопільської міської ради запланована на 6-те грудня. Є вже відповідне розпорядження №283 міського голови Сергія Надала. У пункті 2.19 цього розпорядження вказано, що розглядатимуться питання про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок під будівництво, право на оренду яких набуватиметься на аукціоні.



Тож чи буде торгово-розважальний центр замість школи і дитсадка, де могли б навчатися діти захисників України, залежатиме від міських депутатів. За результатами голосувань по земельних питаннях, далеко не в кожного міського депутата є совість.



– Виходить, вчора герої, а на міській сесії мають в них забрати 14 гектарів землі? Хтось бачить тільки бізнес і гроші, – звертався до обласних депутатів за підтримкою Зеновій Гладчук.



Назарій Наджога, Політерно