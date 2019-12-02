Тернопільська виконавиця TANYA DOLYA записала чуттєвий хіт 

Уже не вперше творчий авторський тандем тернополян створює нову музичну композицію. Цього разу тернопільська виконавиця TANYA DOLYA та відомий композитор Іван Небесний презентували романтичну пісню «Слова». Автором тексту та музики є сама співачка. На чуттєве осіннє танго її надихнуло рідне місто:

Восени, коли буваю вдома і вже потрібно повертатися до великого міста, часом, охоплює таке відчуття, коли хочеться заховатися в теплий светер, зігрітися в міцних обіймах і щоб рідне місто, яке так люблю, сьогодні не відпускало…

Помічаю те, чого не помічають інші, люблю кожну секунду цього моменту, бачу маленькі, милі і романтичні сюжети, що оточують, здається, тільки мене… І так не хочеться це все залишати!

Але ж я знаю, що повернуся сюди обов’язково – в це рідне місто.

Загорнуся в теплий светер, вип’ю запашної кави. І звучатиме танго…

TANYA DOLYA (Таня Доля) виконавиця ліричної української популярної музики. В її репертуарі власні пісні, над якими вона працює з відомим українським композитором Іваном Небесним. Впродовж року вже вийшло шість нових авторських композицій співачки.