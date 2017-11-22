Тернопільська спортсменка сьогодні розповідатиме про лайфхаки з подорожі в Туреччину

Книгарня «Є» та запрошує на зустріч-розмову з мандрівницею Лілією Проць «Знана і невідома Туреччина» в рамках проекту «Мандри». Захід відбудеться сьогодні, 22 листопада. Початок – о 18.00. Модератор – Юрій Матевощук.

Під час зустрічі українська спортсменка, громадська діячка та мандрівниця Лілія Проць розповість про те, які місцини найкраще обирати, подорожуючи Туреччиною, на які традиції зважати та якими лайфхаками можна користуватися під час подорожі. Айя Софія, Галата башта, Голуба мечеть, резиденція сулейманів, Сулеманія, Босфор, Марморове море та багато іншого, про що ви зможете дізнатися під час зустрічі.

Адреса Книгарні «Є»:

м. Тернопіль

вул. Валова, 5-9.

Тел.: (0352) 25-44-59.

Вхід вільний.