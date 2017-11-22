У Тернополі відзначили найкращого борця турніру ім. Б. Сцібайла — молдовця

Тернопільські укропівці відзначили кращого борця на турнірі імені Богдана Сцібайла.

На ХХV міжнародному турнірі тренера з вільної боротьби Богдана Сцібайла серед юнаків та дівчат 2000-2010 року народження нагороду «Найкращий борець» отримав молдовський спортсмен. Відзнаку йому вручив голова молодіжної організації тернопільського УКРОПу Володимир Міщишин.

Як розповів укропівець, йому було приємно долучитися до нагородження молдавського чемпіона на такому масштабному міжнародному турнірі.

«Цьогорічні змагання з вільної боротьби відбулися на високому рівні. Це створює неабияку перспективу для розвитку в Тернополі нового виду спорту – вільної боротьби. На цьому турнірі гідно показали себе борці з кожної країни. До того ж у місті популяризує вільну боротьбу й те, що в ній здебільшого беруть участь діти. Варто подякувати не тільки маленьким та юним борцям із Тернопільщини, але й організаторам змагань за їхню віру, наснагу, бажання підтримувати в нашому місті вільну боротьбу та засвідчити хороші успіхи з цього виду спорту на міжнародному рівні», – зазначив Володимир Міщишин.

Він додав, що на ХХV міжнародному турнірі пам’яті тренера з вільної боротьби Богдана Сцібайла йому довелося спілкуватися з кількома учасниками з інших країн, які також відзначили високий рівень проведення цих змагань у Тернополі.

Нагадаємо, 17-19 листопада в спортивному залі Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка відбувся ХХV міжнародний турнір пам’яті тренера з вільної боротьби Богдана Сцібайла серед юнаків та дівчат 2000-2010 років народження. Участь у змаганнях взяло понад 250 найкращих борців із п’яти країн: України, Білорусі, Молдови, Польщі та Угорщини. Тернопільщину на змаганнях представляли вихованці обласних шкіл та клубів із вільної боротьби.