Тернопільська влада заключила договір на майже 5 млн.грн. на вкладення 530 кв.м. бруківки

Тернопільська міська рада, попри заяви про те, що в Тернополі “ніхто бруківку не кладе”, продовжує витрачати потрібні захисникам мільйони на так званий “благоустрій”.

Пише Політерно.

Через кілька днів після акції “ЗСУ в першу чергу”, яка відбулася 28 жовтня під стінами Тернопільської міської ради і на якій начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради Олег Соколовський заявив, що у Тернополі зараз “ніхто не кладе бруківку”, та ж міськарада заключила договір на майже 5 мільйонів гривень на вистелення 530 квадратних метрів бруківки.

Єдиним учасником та переможцем закупівлі було “Тернопільське міське шляхове ремонтно – будівельне підприємство “МІСЬКШЛЯ­ХРЕМБУД”” Тернопільської міської ради.

Згідно із документами, ремонтно-будівельні роботи мають бути виконані до 31 грудня 2023 року.

Договір, за багатолітньою традицією епохи управління містом Сергієм Надалом, було укладено з надавачем послуг, якого обрав замовник – без застосування електронної системи закупівель, яка б мала б здешевити вартість послуг.

І це в той час, коли за вересень-жовтень 2023 року, як стверджують активісти, Тернопільська міська рада отримала 50 запитів про допомогу від підрозділів ЗСУ, зокрема від «Вовків ДаВінчі».