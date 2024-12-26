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Тернопільська влада затвердила вартість харчування у садочках

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26 грудня на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради затверджено рішення про встановлення вартості харчування та порядок нарахування батьківської плати в закладах (групах) дошкільної освіти Тернопільської міської ради з 1 січня 2025 року. Вартість харчування залежатиме від віку дитини, тривалості перебування у закладі та місця реєстрації.

Згідно з рішенням, у 2025 році в Тернополі діти 13-ти пільгових категорій населення будуть забезпечені повноцінним збалансованим харчуванням у закладах дошкільної освіти за рахунок коштів бюджету громади:

  • Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях;
  • Діти з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
  • Діти працівників органів внутрішніх справ, Національної поліції України, які загинули під час виконання службових обов’язків;
  • Діти з числа внутрішньо переміщених осіб;
  • Діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
  • Діти з інвалідністю;
  • Діти, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку в закладах дошкільної освіти (групах) спеціального призначення (ТЗДОЯСКТ № 2 – 1 сурдогрупу, 3 групи ЗНМ – ЗПР, ТЗДОСКТ № 8 – 2 групи, ТЗДОСКТ № 27 – 1 групу для дітей з вадами зору (сліпі), ТПШ № 3 – 2 групи – для дітей із затримкою психічного розвитку/порушення мови);
  • Діти з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти;
  • Діти санаторних груп з малими та затухаючими формами туберкульозу;
  • Діти із сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, на яких поширюється чинність ст. 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  • Діти, один із батьків (батьки) яких:
  • 1) має статус особи з інвалідністю внаслідок війни (абз. 3 п. 4, п. 11- 16 ч.2 ст.7 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);
  • 2) має статус учасника бойових дій, який захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, або та на інших територіях, де в період виконання цих завдань велися воєнні (бойові) дії (п. 19-25 ст.6 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);
  • 3)захищав/захищає незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брав/бере безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, або/та на інших територіях, де в період виконання цих завдань велися воєнні (бойові) дії
  • Діти, сім’ї яких перебувають у складних життєвих обставинах;
  • Діти раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Пільгові категорії дітей, для батьків яких розмір плати за харчування зменшується:

  • Діти зареєстровані або батьки (один із батьків), яких зареєстровані(-ий) у Тернопільській міській територіальній громаді;
  • Діти, із сімей у яких є троє і більше дітей віком до 18 років (до 23 років, якщо дитина навчається у за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної) або вищої освіти).

Вартість за харчування дітей в закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської ради на одну дитину в день становить:

  • 50 грн. 00 коп. у І молодших та молодших групах з терміном перебування дітей 10 год. 30 хв., 12 годин;
  • 55 грн. 00 коп. у І молодших та молодших групах з цілодобовим перебування дітей;
  • 65 грн. 00 коп. у середніх та старших групах з терміном перебування дітей 10 год. 30 хв., 12 годин;
  • 72 грн. 00 коп. у середніх та старших групах з цілодобовим перебування дітей.

Для дітей зареєстрованих або батьки, яких зареєстровані у Тернопільській міській територіальній громаді плата за харчування становить:

  • 35 грн. 00 коп. у І молодших та молодших групах з терміном перебування дітей 10 год. 30хв., 12 годин;
  • 39 грн. 00 коп. у І молодших та молодших групах з цілодобовим перебуванням дітей;
  • 46 грн. 00 коп. у середніх та старших групах з терміном перебування дітей 10 год. 30 хв., 12 годин;
  • 51 грн. 00 коп. у середніх та старших групах з цілодобовим перебуванням дітей.

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