Тернопільська влада затвердила вартість харчування у садочках

26 грудня на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради затверджено рішення про встановлення вартості харчування та порядок нарахування батьківської плати в закладах (групах) дошкільної освіти Тернопільської міської ради з 1 січня 2025 року. Вартість харчування залежатиме від віку дитини, тривалості перебування у закладі та місця реєстрації.

Згідно з рішенням, у 2025 році в Тернополі діти 13-ти пільгових категорій населення будуть забезпечені повноцінним збалансованим харчуванням у закладах дошкільної освіти за рахунок коштів бюджету громади:

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях;

Діти з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

Діти працівників органів внутрішніх справ, Національної поліції України, які загинули під час виконання службових обов’язків;

Діти з числа внутрішньо переміщених осіб;

Діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

Діти з інвалідністю;

Діти, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку в закладах дошкільної освіти (групах) спеціального призначення (ТЗДОЯСКТ № 2 – 1 сурдогрупу, 3 групи ЗНМ – ЗПР, ТЗДОСКТ № 8 – 2 групи, ТЗДОСКТ № 27 – 1 групу для дітей з вадами зору (сліпі), ТПШ № 3 – 2 групи – для дітей із затримкою психічного розвитку/порушення мови);

Діти з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти;

Діти санаторних груп з малими та затухаючими формами туберкульозу;

Діти із сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, на яких поширюється чинність ст. 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

Діти, один із батьків (батьки) яких:

1) має статус особи з інвалідністю внаслідок війни (абз. 3 п. 4, п. 11- 16 ч.2 ст.7 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);

2) має статус учасника бойових дій, який захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, або та на інших територіях, де в період виконання цих завдань велися воєнні (бойові) дії (п. 19-25 ст.6 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);

3)захищав/захищає незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брав/бере безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, або/та на інших територіях, де в період виконання цих завдань велися воєнні (бойові) дії

Діти, сім’ї яких перебувають у складних життєвих обставинах;

Діти раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Пільгові категорії дітей, для батьків яких розмір плати за харчування зменшується:

Діти зареєстровані або батьки (один із батьків), яких зареєстровані(-ий) у Тернопільській міській територіальній громаді;

Діти, із сімей у яких є троє і більше дітей віком до 18 років (до 23 років, якщо дитина навчається у за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної) або вищої освіти).

Вартість за харчування дітей в закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської ради на одну дитину в день становить:

50 грн. 00 коп. у І молодших та молодших групах з терміном перебування дітей 10 год. 30 хв., 12 годин;

55 грн. 00 коп. у І молодших та молодших групах з цілодобовим перебування дітей;

65 грн. 00 коп. у середніх та старших групах з терміном перебування дітей 10 год. 30 хв., 12 годин;

72 грн. 00 коп. у середніх та старших групах з цілодобовим перебування дітей.

Для дітей зареєстрованих або батьки, яких зареєстровані у Тернопільській міській територіальній громаді плата за харчування становить:

35 грн. 00 коп. у І молодших та молодших групах з терміном перебування дітей 10 год. 30хв., 12 годин;

39 грн. 00 коп. у І молодших та молодших групах з цілодобовим перебуванням дітей;

46 грн. 00 коп. у середніх та старших групах з терміном перебування дітей 10 год. 30 хв., 12 годин;

51 грн. 00 коп. у середніх та старших групах з цілодобовим перебуванням дітей.