Тернопільська зведений загін, що гасив лісову пожежу на Житомирщині, повернувся додому

Тернопільська зведений загін, що гасив лісову пожежу на Житомирщині, повернувся до місця постійної дислокації.

Впоравшись з усіма викликами, з професійністю виконавши свій обов’язок, трохи втомлені, але дуже щасливі, тернопільські рятувальники які майже тиждень боролися з лісовими пожежами у Житомирській області, повернулися додому. Нагадуємо, що 18 квітня Тернопільські надзвичайники у складі зведеного загону Управління ДСНС вирушили на Житомирщину. 6 пожежних автоцистерн підвищеної прохідності та 32 осіб особового складу відряджалися у розпорядження начальника Управління ДСНС України у Житомирській області, з метою надання допомоги пожежно-рятувальним підрозділам у гасінні лісових пожеж на території Овруцького району.