Тернопільські “автомайданівці” зібрались в гості до Степана Барни

7 березня 2018 р. (середа) о 10.00 активісти “Автомайдану” збираються до голови ТОДА Степана Барни, щоб віддати йому нагороди від його шефа Порошенка. Про це йдеться на сторінці організації у мережі Фейсбук.

Вважаємо, що гарант Конституції не може гарантувати безпеку всередині країни захисникам України, волонтерам, журналістам та простим громадянам. Грамоти від Порошенка в таких умовах втрачають для АТО-вців будь-яку цінність. Більше того, після подій в Києві 3 березня, такі грамоти стають проявом приниження, а не гордості та поваги. Також ми ініціюємо проведення позачергової сесії обласної ради де висловимо свою позицію та вимоги до діючої влади. Як ви думаєте, у нас в країні все нормально? Закликаємо учасників бойових дій, волонтерів, журналістів, громадських активістів та небайдужих громадян долучатися до даної ініціативи у своїх обласних центрах, – йдеться в заяві..