Тернопільські футбольні арбітри здавали «йо-йо»-тест від ФІФА

З 10 по 12 лютого в Києві відбулися навчально-тренувальні збори арбітрів U-19 Прем’єр-ліги України.

В них взяли участь п’ять арбітрів з Тернопільської області, які представляли п’ять міст нашого краю: Ігор Садковський (Теребовля), Іван Мандзюк (Зборів), Олег Мімнонов (Тернопіль), Дмитро Кіцкай (Бучач), Михайло Брик (Чортків).

У перший день зборів відбулося тестування з правил гри та відео-тест UEFA. В другий день арбітри прослухали лекції з нововведеннях правил гри в футбол. І в заключний день зборів представники футбольної Феміди здавали тестування з фізичної підготовки (тест FIFA yo-yo та ariet). Усі тернопільські арбітри успішно справилися з тестуванням, як теоретичним, так і практичним.