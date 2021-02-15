У районній лікарні на Тернопільщині виявлено нераціональне використання теплових ресурсів

У Ланівецькій районній лікарні виявлено нераціональне використання теплових ресурсів. Про це повідомляють у міській раді.

13 лютог міський голова Роман Казновецький зустрівся із заступником головного лікаря з медичної частини КНП «Лановецька районна лікарня» Олегом Богатюком щодо утеплення та використання теплових ресурсів.

Під час зустрічі оглянуто територію установи та виявлено нераціональне використання енергії. Зокрема, опалюється значна кількість побутових приміщень, які не використовуються, та гаражів, у яких повністю відсутнє утеплення дверей.

Окрім цього, обговорено ситуацію із хворими на коронавірусну інфекцію COVID-19, процес лікування та отримання безкоштовних медикаментів.