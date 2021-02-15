У тернопільській лікарні модернізували систему кисневого постачання

Стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою з вересня минулого року надають у Тернопільській комунальній міській лікарні №2. Для цього у медзакладі розгорнули 60 ліжок на базі ревмокардіологічного відділення та терапевтичного відділення №1.

Цілодобове обслуговування пацієнтів з COVID-19 забезпечується досвідченими фахівцями. У складі медичних бригад працюють інфекціоністи, анестезіологи, терапевти, кардіологи, ревматологи, пульмонолог та ендокринолог.

Лікарня укомплектовна необхідним обладнанням: апаратами штучної вентиляції легень, кисневими концентраторами, які можуть знаходитися безпосередньо біля ліжка пацієнта та забезпечувати максимальну мобільність при наданні медичної допомоги, моніторами індивідуального спостереження, шприцевими насосами, лицевими кисневими масками із резервуарами.

Нещодавно у медзакладі модернізували систему кисневого постачання. В тому числі, облаштували кисневу станцію із встановленням кисневого генератора. Це дозволило забезпечити автономним джерелом кисню структурні підрозділи лікарні загалом, та відділення для лікування пацієнтів із COVID-19 зокрема. Генератор кисню не лише дав можливість зменшити залежність від дороговартісних резервуарів, касет для транспортування та кисневих балонів, а й зробити систему більш безпечною.

Допомогу пацієнтам надають відповідно до оновленого протоколу, затвердженого для лікування коронавірусної інфекції. Відділення забезпечене необхідними медикаментами та виробами медичного призначення.

Тернопільська комунальна міська лікарня №2 знаходиться на вулиці Романа Купчинського, 14. Номер телефону реєстратури – (0352) 26-81-97. Також ви можете звернутися у Call-center: 067 620 20 40 (Київстар), 093 620 20 40 (Лайф), 099 620 20 40 (Водафон).