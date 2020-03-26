Тернопільські медзаклади забезпеченні костюмами біозахисту на 5,94%, распіраторами FFP3 на 5,78%



➡️ Деталі на табличці та за посиланням: cutt.ly/ItmkKz2

Це статистика по лікарням, які обрані в області саме для шпиталізації пацієнтів на коронавірус. Це ті лікарні, які мали бути забезпеченні всім необхідним ще в лютому місяці згідно доручень урядового штабу. Ситуація із забезпеченням по іншим медзакладам області така ж, або гірша.

Звертає увагу, що в Тернопільській області окрім костюмів біозахисту також дефіцит ізоляційних халатів, захисних щитків, окулярів та навіть бахіл.

При цьому ЗМІ пишуть, що усі нові заражені на Тернопільщині за останню добу – це медики.

Така ситуація схожа на передвісник колапсу системи охорони здоров’я. Адже, якщо влада не може забезпечити медиків засобами індивідуального захисту, то в лікарнях не буде кому працювати. Всі захворіють на небезпечний вірус.

StateWatch пропонує антикризовому штабу наступні кроки:

✅Оприлюднити в публічному доступі інформацію про реальний рівень забезпечення медичних закладів, обраних для шпиталізації пацієнтів з коронавірусом, необхідними товарами для протидії вірусу.

✅На основі оприлюднених даних перемістити із лікарень медичні товари, які є в надлишку, в лікарні, де зазначених товарів навпаки не вистачає.

✅Утворити регіональні фонди допомоги, або підтримати наявні ефективні волонтерські фонди допомоги для закупівлі за благодійну допомогу саме необхідних товарів в лікарні, які їх не мають.

✅Спростити тендерні процедури на групу товарів, послуг та робіт необхідних для протидії поширенню коронавірусу на час карантину.

✅Забезпечити умови безперебійної роботи приватних та державних (якщо такі залишились) виробників медичних товарів, необхідних для протидії поширенню коронавірусу.

Hlib Kanievskyi