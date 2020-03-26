15:00 | 26.03.2020
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Тернопільські медзаклади забезпеченні костюмами біозахисту на 5,94%, распіраторами FFP3 на 5,78%

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➡️ Деталі на табличці та за посиланням: cutt.ly/ItmkKz2

Це статистика по лікарням, які обрані в області саме для шпиталізації пацієнтів на коронавірус. Це ті лікарні, які мали бути забезпеченні всім необхідним ще в лютому місяці згідно доручень урядового штабу. Ситуація із забезпеченням по іншим медзакладам області така ж, або гірша.

Звертає увагу, що в Тернопільській області окрім костюмів біозахисту також дефіцит ізоляційних халатів, захисних щитків, окулярів та навіть бахіл.

При цьому ЗМІ пишуть, що усі нові заражені на Тернопільщині за останню добу – це медики.

Така ситуація схожа на передвісник колапсу системи охорони здоров’я. Адже, якщо влада не може забезпечити медиків засобами індивідуального захисту, то в лікарнях не буде кому працювати. Всі захворіють на небезпечний вірус.

StateWatch пропонує антикризовому штабу наступні кроки:

Оприлюднити в публічному доступі інформацію про реальний рівень забезпечення медичних закладів, обраних для шпиталізації пацієнтів з коронавірусом, необхідними товарами для протидії вірусу.

На основі оприлюднених даних перемістити із лікарень медичні товари, які є в надлишку, в лікарні, де зазначених товарів навпаки не вистачає.

Утворити регіональні фонди допомоги, або підтримати наявні ефективні волонтерські фонди допомоги для закупівлі за благодійну допомогу саме необхідних товарів в лікарні, які їх не мають.

Спростити тендерні процедури на групу товарів, послуг та робіт необхідних для протидії поширенню коронавірусу на час карантину.

Забезпечити умови безперебійної роботи приватних та державних (якщо такі залишились) виробників медичних товарів, необхідних для протидії поширенню коронавірусу.

Hlib Kanievskyi

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