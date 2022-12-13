Фермерське господарство «ГАДЗ» розпочинає реалізацію соків у Західну Азію

Попри війну, фермерське господарство «ГАДЗ» не лише продовжує працювати, а й освоює нові ринки для збуту продукції.

Так, нещодавно господарство відправило перший контейнер із соком прямого віджиму та соками-смузі для споживачів із Західної Азії.

– Відкриваємо ринок Ізраїлю! Це є чудова можливість для розвитку продажів та просуванню власного бренду на міжнародному ринку, оскільки клієнти високо оцінили якість продукції. Робимо світ смачнішим! – повідомили у фермерському господарстві «ГАДЗ».