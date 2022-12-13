00:46 | 14.12.2022
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Фермерське господарство «ГАДЗ» розпочинає реалізацію соків у Західну Азію

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Попри війну, фермерське господарство «ГАДЗ» не лише продовжує працювати, а й освоює нові ринки для збуту продукції.
 
Так, нещодавно господарство відправило перший контейнер із соком прямого віджиму та соками-смузі для споживачів із Західної Азії.
 
– Відкриваємо ринок Ізраїлю! Це є чудова можливість для розвитку продажів та просуванню власного бренду на міжнародному ринку, оскільки клієнти високо оцінили якість продукції. Робимо світ смачнішим!  повідомили у фермерському господарстві «ГАДЗ».

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