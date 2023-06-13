З російського полону повернувся Павло Базар з Тернопільщини

🇺🇦Радісна звістка у Великоберезовицькій громаді – з російського полону повернувся мужній захисник України, наш земляк, воїн з села Настасів Базар Павло Михайлович. Про це повідомляють у селищній раді.

“Це надзвичайно радісна подія для нашої громади. Щиро дякую воїну Павлу за мужність, незламність та мужню оборону України від окупантів. Бажаю швидкого відновлення здоров’я та сили і чимскоріше повернутися додому у рідний Настасів”, – зазначив селищний голова Андрій Галайко.

Слава Україні!

Героям Слава!