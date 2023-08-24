За минулу добу на Тернопільщині трапилися дві ДТП з потерпілими

У Тернополі велосипедист наїхав на дівчину, а у Чортківському районі під колеса мікроавтобуса потрапив неповнолітній велосипедист.

У середу, 23 серпня, близько 17 години у Тернополі на вулиці 15 квітня 20-річний житель Збаража, рухаючись на велосипеді, наїхав на 23-річну дівчину, котра переходила дорогу в межах регульованого пішохідного переходу. Потерпілу доправили до лікарні.

Цього ж дня близько 18.30 у селищі Товсте Чортківського району водій автомобіля «Ford Transit» наїхав на 16-річного велосипедиста. Неповнолітнього після надання меддопомоги відпустили за місцем проживання.

У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Працівники поліції встановлюють обставини ДТП.