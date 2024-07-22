Тернопільські поліцейські «на гарячому» затримали серійного крадія

Зловмисник виявився причетним до десяти майнових злочинів. Він виносив товар з магазинів. Оперативники затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після вчинення ним чергової крадіжки.

Упродовж декількох місяців до співробітників Тернопільського районного управління поліції надходили повідомлення від представників мережевих торгових закладів про таємне викрадення майна. Переглядаючи камери відеоспостереження вони виявляли, що причина нестач – крадіжки.

Камери зафіксували, як невідомий чоловік ховає товар та виходить з ним із магазину. Викрадав зловмисник продукти, засоби особистої гігієни та речі загального вжитку.

Співробітники карного розшуку провели оперативні заходи та встановили, що до усіх злочинів причетний раніше неодноразово судимий 33-річний тернополянин. Працівники поліції затримали його після скоєння ним чергової крадіжки.

Слідчі поліції зловмиснику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу та повідомлення про підозру за раніше скоєні аналогічні злочини.