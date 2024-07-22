“Глядєлов” та “Сопілка Перуна” отримали призи 15-го ОМКФ

У суботу, 20 липня, на церемонії закриття 15-го ювілейного Одеського міжнародного кінофестивалю у Києві оголосили цьогорічних переможців.



ОМКФ 2024, який з міркувань безпеки вже третій рік поспіль проводять не в Одесі, тривав у столиці дев’ять днів. За цей час гостям фестивалю показали понад 90 стрічок, об’єднаних різними програмами. Частина з них змагалася за головний приз – Золотого Дюка – у двох конкурсах: Національному та Європейському.



Тож на церемонії закриття Одеського кінофестивалю журі кожної з програм оголосило переможців, а також роздало особливі відзнаки. Свою нагороду також дало фільму з національної програми журі Міжнародної федерації кінопреси (ФІПРЕСІ) – цьогоріч через війну, що досі триває, організація дозволила включити до нього лише українських кінокритиків.



Як прокоментував голова Тернопільської кінокомісії Володимир Ханас: ” Цілком зрозуміло, що увага документалістів всього світу прикута до війни. Це продемонстрував Одеський кінофестиваль. У Національній конкурсній програмі першим свою нагороду оголосило журі ФІПРЕСІ – її здобув фільм режисера та захисника Євгена Мазуренка “Сопілка Перуна”. Стрічка, заснована на відеоматеріалах, знятих на бойовій позиції, показує воїнів-артилеристів, які несуть службу неначе древні жерці язичницького племені в сакральному місці.



У номінації Найкращий український повнометражний документальний фільм перемогу здобув дебютний фільм Ксенії Кравцової “Глядєлов”. Це фільм-підглядання за українським майстром документальної чорно-білої фотографії. Світове визнання Олександр Глядєлов здобув Висвітлюючи війни та воєнні конфлікти в Молдові, Нагірному Карабаху, Чечні, Киргизстані, Сомалі, Південному Судані і , звичайно ж, в Україні.

Сподіваюсь, що ще до кінця цього року фільми зможуть переглянути тернополяни”

На світлині ОМКФ – церемонія вручення нагород.