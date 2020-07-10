Художньому колективу в Ланівцях купили нове вбрання (Фото)

Підтримка талантів нашої громади дає можливість гідно представляти наш край на всеукраїнських та міжнародних заходах. Так, для вихованців зразкового художнього ансамблю танцю “Ольвія”, неодноразових учасників та переможців змагань, фестивалів та конкурсів, закуплено нові вишиванки. Їх придбали для повного укомплектування гуцульського народного костюму та виконання номеру “Волинська полька”.

З бюджету громади на пошиття 12 жіночих блузок та 13 чоловічих сорочок виділено 60 тис грн.

Тож нехай нові костюми дарують радість та ще більше перемог ансамблю “Ольвія”!