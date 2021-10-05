Тернопільські породіллі досі не отримали обіцяних бебі-боксів

Проблема із “пакунком малюка” існує в Україні вже близько року. Адже в Міністерстві соцполітики з невідомих причин провели тендер невчасно. Тож право обирати є, а з чого вибирати – невідомо. Ще з 1 липня батьки можуть отримати лише виплати.

Як розповіла в. о. директора департаменту соціального населення Тернопільської обласної державної адміністрації Оксана Смолій, вже цього тижня в Тернополі очікують на бебі-бокси.

Водна підмітила, що пакунок малюка — це допомога батькам, набір речей для догляду за новонародженим, який вони отримують у пологовому будинку. Коробка важить 20 кг і в неї входять речі вітчизняного виробника.

На сайті Мінсоцполітики повідомили, вже з 27 вересня усі пологові країни отримають пакунки малюка. У Тернополі їх не було минулого понеділка, немає і цього. І коли вони з’являться у нашому регіоні невідомо. Тож поки батьки чекають на бебі бокси діти ростуть. Отже, вигідніше брати гроші, аніж чекати на пакунок з речами, які вже не пригодяться.

Зазначимо, що “пакунок малюка” впровадили у 2018- му році. З того моменту, в нашій області їх отримали 14 673 сім’ї, а гроші взяли майже вісім тисяч осіб. Частина самі обрали, а інші змушені були, через відсутність бебі боксів.