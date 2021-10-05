У вересні тернопільські поліцейські виявили на дорогах області 163 нетверезих водіїв

За минулий місяць співробітники поліції області оформили 7 303 адмінматеріалів у сфері безпеки дорожнього руху. Серед найпоширеніших порушень: перевищення безпечної швидкості, недотримання правил обгону, керування транспортними засобами без документів та напідпитку.

У вересні на дорогах Тернопільщини трапилося 255 дорожньо-транспортних пригод. Із них 52 – із постраждалими, в яких 7 людей загинули, ще 62 отримали травми.

Основні причини автопригод: перевищення швидкісного режиму, порушення правил маневрування та проїзду перехресть.

16 аварій вчинили водії, які сіли за кермо напідпитку. Також минулого місяця поліцейські склали 163 адмінпротоколи за керування транспортними засобами у нетверезому стані (ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Нагадаємо, нетверезе (у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння) керування передбачає:

– штраф 17 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік;

– якщо ці дії вчинені повторно (вдруге) протягом року — штраф 34 000 гривень, або адмінарешт 10 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки з оплатним вилученням авто чи без такого;

– якщо особа вже двічі протягом року притягалася до відповідальності за такі дії — штраф 51 000 гривень, або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років з конфіскацією транспортного засобу.

Правоохоронці звертаються до усіх громадян дотримуватися правил дорожнього руху, наголосити про них дітям й бути обачними на дорозі.