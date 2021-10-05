У Гладкого в суді таки забрали ділянку на центральному ринку

Земельну ділянку по вул. Живова, 9 у м. Тернополі вартістю понад 4 млн грн таки повернуть громаді.

Суд апеляційної інстанції залишив в силі рішення Господарського суду за позовом Тернопільської обласної прокуратури до Тернопільської міської ради та ПП «Нива&К» про повернення громаді земельної ділянки площею 0,1202 га, нормативна грошова оцінка якої становить понад 4 млн млн грн, що по вул. Живова,9.

Нагадаємо, у березні цього року суд задоволив позов прокуратури за яким визнано незаконними і скасовано рішення про передачу приватному підприємству в оренду земельної ділянки комунальної власності площею 0,1202 га для обслуговування критих торгових рядів по вул. Живова,9 – Митрополита Шептицького в м.Тернополі, рішення про об’єднання її з іншою земельною ділянкою. Також, визнано недійсними договір оренди землі та додаткову угоду, скасовано державну реєстрацію за приватним підприємством речового права на землю (кадастровий номер 6110100000:12:017:0134) з одночасним припиненням права її оренди та реєстрацію декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

І хоча ПП «Нива&К» та Тернопільська міська рада подали апеляційні скарги на рішення суду, Західний апеляційний господарський суд залишив їх без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін.

Нагадаємо, ділянку, яку в 2016 році депутати Тернопільської міської ради віддали для «проходу-проїзду» для ПП «Нива&К». Цікаво, що засновником ПП «Нива і К» є екс-депутат міської ради, будівельник та просто хороший друг міського голови Сергія Надала – Михайло Гладкий. Фактично депутатів ввели в оману, адже під «соусом» на «прохід та проїзд» ПП «Нива і К» облаштувала МАФ. Деякі депутати заявляли, що вже обговорювали цей інцидент і так просто його не залишать.

Дійсно, в рішенні сесії від 26 січня 2016 року йдеться про те, що депутати надали дозвіл на укладення договору земельного сервітуту ПП «Нива і К» на ділянку площею 0,0945 га (вул.Живова-Митрополита Шептицького) для проходу та проїзду терміном на п’ять років. На практиці ж ділянку не розчистили, а навпаки, заставили суцільною сірою «бляшанкою».

Та час йшов. Проте депутати так і не піднімали питання про кіоск на пленарних засіданнях. Натомість за кіоск взялися правоохоронці. За кілька місяців після появи МАФу, депутатів почали викликати в поліцію на допит.

Проте земля довго без власника не залишалася і з комунальної стала – приватною.

Так, 2 жовтня 2016 р. у Господарському суді Тернопільщини визнали право власності на приміщення «Криті торгові ряди», загальною площею 1274,2 кв. м, що охоплюють металевий ангар з кіосками у кількості 64 шт. і ряд кіосків у кількості 56 шт., розташовані на куті вулиць Живова і Шептицького, за вище вказаним приватним підприємством.

І лише після двох років розгляду у Господарському суді Тернопільської області, позов прокуратури в інтересах держави до Тернопільської міської ради та ПП «Нива&К» задовольнили 25 березня.