Від завтра поліцейські у Тернополі працюватимуть у посиленому режимі

Починаючи з 15 квітня, патрульні поліцейські Тернополя переходять на посилений режим патрулювання.

Такі заходи проводитимуться з метою забезпечення охорони громадського порядку під час Великодніх свят. Зокрема, впродовж 15-17 квітня буде залучено додатково ще половину особового складу, від кількості патрульних, які щодня виходять на зміну.

Вони ретельно слідкуватимуть за громадською безпекою та дотриманням водіями Правил дорожнього руху. Особливо пильно стежитимуть, аби водії не кермували транспортними засобами у стані сп’яніння.

Патрулюватимуть місця підвищеної небезпеки ( вокзали, автостанції, центральну частину міста, а також місця скупчення людей). Зокрема, піші патрулі будуть зосереджені під час святкувань Великодня біля церков, де відбуватиметься освячення кошиків, а також кладовищ. Шановні мешканці Тернополя, а також гості нашого міста, святкуйте відповідально, а ми забезпечимо Вам спокій!